Поиск

Суть предлагаемых поправок к Конституции оказалась известна 23% россиян

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Участвовать в предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет этой весной, намерены 66%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

При этом о конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование, знают 23% опрошенных, в то время как 77% респондентов не в курсе их.

ВЦИОМ отмечает, что уровень информированности о предстоящем голосовании постепенно растет: в конце января о нем слышали 72% россиян, в конце февраля - 79%.

Согласно исследованию, россияне декларируют высокий уровень поддержки (свыше 90%) таким предложениям, как обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, социальная поддержка детей, ежегодная индексация пенсии, запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счет за рубежом.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 20 февраля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Президент Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, в котором изложил изменения, прозвучавшие в его послании Федеральному собранию. 23 января поправки были единогласно приняты в первом чтении.

Дата голосования не определена, предполагается, что будет выбран будний день, который объявят выходным.

Хроника 15 января – 25 февраля 2020 годаИзменение Конституции
ВЦИОМ

Новости по теме

Новости

"Яндекс" разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд

"Яндекс" разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд

Мишустин побывал в российской больнице, 40 лет не знавшей капремонта

Мишустин побывал в российской больнице, 40 лет не знавшей капремонта

В Кандалакше объяснили, почему утопивший ребенка подросток снова напал на малолетнего

В Кандалакше объяснили, почему утопивший ребенка подросток снова напал на малолетнего
Изменение Конституции

Рабочая группа отказалась от изменения преамбулы Конституции

Рабочая группа отказалась от изменения преамбулы Конституции

Больше ста пьяных водителей задержали в Подмосковье за два дня

Изменение Конституции

Рабочая группа по поправкам в Конституцию "вышла на финишную прямую"

Рабочая группа по поправкам в Конституцию "вышла на финишную прямую"

Адвокаты фигурантов дела "Сети" отвергли возможность их причастности к убийству

Эрдоган пообещал, что встреча с Путиным на тему Сирии пройдет не позднее 5 марта

Путин предложил 40 россиянам войти в новый состав Общественной палаты

Арест экс-главы ФСИН Реймера

Бывшего директора ФСИН Реймера освободили по УДО

Бывшего директора ФСИН Реймера освободили по УДО
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');