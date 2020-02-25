Суть предлагаемых поправок к Конституции оказалась известна 23% россиян

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Участвовать в предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет этой весной, намерены 66%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

При этом о конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование, знают 23% опрошенных, в то время как 77% респондентов не в курсе их.

ВЦИОМ отмечает, что уровень информированности о предстоящем голосовании постепенно растет: в конце января о нем слышали 72% россиян, в конце февраля - 79%.

Согласно исследованию, россияне декларируют высокий уровень поддержки (свыше 90%) таким предложениям, как обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, социальная поддержка детей, ежегодная индексация пенсии, запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счет за рубежом.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 20 февраля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.