Экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании, отпустили под домашний арест

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга во вторник смягчил меру пресечения двоим бывшим сотрудникам патрульно-постовой службы, обвиняемым в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, из-под стражи они переведены на домашний арест, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Свердловского облсуда.

Экс-полицейские останутся под домашним арестом до 4 августа включительно, сказал собеседник агентства. На этот же срок суд продлил домашний арест еще одному фигуранту дела.

Как сообщалось, в ночь на 18 августа 2019 года трое полицейских, по версии следствия, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейских задержали. Одного из них суд отправил под домашний арест до 19 февраля 2020 года, двух других - под стражу на тот же срок.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 131 УК РФ, ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Полицейских уволили со службы по отрицательным мотивам, а 17 должностных лиц гарнизона привлекли к дисциплинарной ответственности.