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На Эллу Памфилову напал взломщик и ударил ее электрошокером

В Екатеринбурге уволены обвиняемые в изнасиловании сотрудники ППС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге из полиции уволили трех сотрудников патрульно-постовой службы, которых обвинили в изнасиловании девушки в служебном автомобиле. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Они уволены "по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД", уточнил он. Еще 17 должностных лиц гарнизона были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Трое непосредственных руководителей обвиняемых уволены, еще три человека переведены на нижестоящие должности, восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, строгому наказанию подвергнуты три должностных лица из руководящего состава областного ГУ МВД.

Двое обвиняемых арестованы, один помещен под домашний арест.

Екатеринбург Свердловская область МВД ППС Валерий Горелых

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