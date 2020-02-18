Ситуация в Китае приведет к перебоям в поставках обуви и одежды в РФ весной

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с приостановкой производства и перебоями в логистике в Китае из-за коронавируса повлияла на поставки одежды и обуви в Россию, запланированные на весну. Если дистрибьюторам и ритейлерам удастся компенсировать задержку товаров, потребители ничего не заметят, считает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

"Поставки, которые должны будут прийти в марте-мае, уже частично нарушены. Кому-то удастся это компенсировать наличием существующих запасов товара или перегруппировкой поставщиков. Если удастся компенсировать задержку товара, то покупатели, скорее всего, ничего не заметят, а все издержки лягут на плечи транспортных компаний и поставщиков", - сказала она "Интерфаксу".

Поставки готовых коллекций практически всех массовых брендов, как международных (например, H&M, Mango, United colors of Benetton, Inditex group, Next, GAP, Asos, Uniqlo), так и российских (Incanto, Befree, Zarina, Zolla, SELA, Gloria Jeans и других) завязаны на производствах, размещенных в Китае, добавила эксперт.

"Быстро заменить эти производства невозможно. Но это и не потребуется, так как карантин не будет бесконечным, карантин - это временная мера", - считает Лебсак-Клейманс.

По данным Федеральной таможенной службы, которые приводит FCG, на долю Китая приходится 41% в структуре российского импорта товаров индустрии моды (включая одежду, обувь, головные уборы, изделия из меха).

По итогам 2019 года импорт из Китая составил 292,2 млрд рублей ($4,514 млрд). За ним следуют Бангладеш (54,8 млрд рублей, доля 7,7% в структуре импорта), Италия (54,4 млрд рублей, 7,7%), Вьетнам (49,7 млрд рублей, 7%) и Турция (40,7 млрд рублей, 5,8%).

По словам главы FCG, запасы продукции - одежды, обуви и аксессуаров - обычно рассчитываются на 1,5-2 месяца. Дополнительным "запасом" являются остатки прошлых сезонов.

Продление карантина означало бы изменение цепочки поставок, что подразумевает значительные расходы и сроки, как следствие возможны временный дефицит некоторых товаров, а также рост розничных цен.

"Проблемы могут возникать не только с самим производством fashion-продукции, но и с ее наземной транспортировкой. Ухань называют транспортной столицей Китая, которая соединяет Пекин, Шанхай и Гонконг. Карантин в провинции Хубэй приводит к блокировке транспортного сообщения. Жесткие меры карантина влияют на поставки товаров, уже произведенных вне зон карантина, которые завязаны на наземные транспортировки внутри Китая", - отметила Лебсак-Клейманс.