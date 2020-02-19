"Ъ" узнал, что запрет на въезд китайцев в Россию ошарашил дипломатов в КНР

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Решение о временном запрете на въезд в Россию граждан Китая из-за ситуации с эпидемией коронавируса в этой стране застало врасплох китайских дипломатов, написал в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Решение принято в момент, когда число заболевших пошло на спад, поэтому не вполне понятно, какой логикой руководствовались российские власти, перекрывая все четыре маршрута", - пояснил собеседник издания.

В свою очередь, директор Центра комплексного китаеведения МГИМО Алексей Воскресенский прогнозирует, что реакция Пекина на такой шаг Москвы "будет сдержанной и обойдется без каких-либо ответных жестов". "Но решение будет воспринято в Пекине с сожалением, особенно учитывая те огромные усилия, которые сегодня предпринимает китайская сторона, для того чтобы минимизировать ущерб от распространения коронавируса", - отмечает эксперт.

Воскресенский также обратил внимание, что другие страны, имеющие тесное авиасообщение с Китаем, не пошли на такие радикальные меры, как Россия, для которой КНР остается ведущим стратегическим партнером.

Гражданин Китая Фан Фэй, основатель платформы "Серый Мокко", объединяющей носителей китайского языка в России, говорит, что студенты из КНР, учащиеся в РФ, с пониманием отнеслись к решению Москвы, но время его объявления сочли "негуманным". "Решение о приостановке (въезда китайцев в Россию - ИФ) объявили, когда в Китае поздняя ночь, люди спят. Если им надо успеть срочно вернуться в Россию, значит надо ночью ехать в аэропорт с надеждой, что там есть рейсы и билеты. Это просто нереально", - отметил Фан Фэй.

Основатель "Серого Мокко" напомнил, что у китайских студентов в РФ новый учебный семестр сперва перенесли из-за вируса на середину февраля, затем — на 1 марта. По его словам, "теперь, получается, и эти билеты пропадут".

Ранее стало известно, что премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля будет временно приостановлен въезд на территорию России граждан Китая, направляющихся в страну в частных и туристических целях, а также для учебы и работы. Кроме того, с 19 февраля будет временно прекращено оформление приглашений для китайцев, собирающихся приехать в РФ в упомянутых целях.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России, заверили, что это ограничение не затронет пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты.