Голикова объяснила запрет на въезд в РФ китайцев сложностью обеспечить карантин

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила введение ограничения на въезд в Россию китайских граждан серьезным увеличением их количества, невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек.

Режим ужесточен до тех пор, "пока в КНР не будут уменьшаться ими самими принимаемые ограничения".

"Дело в том, что на территории самой КНР меры в отдельных населенных пунктах ужесточаются, количество граждан, которое приезжало к нам, ввиду того режима, который у нас действовал до этого, достаточно серьезно стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и условия постоянного наблюдения тысячам граждан, приезжающих из КНР, мне кажется, не очень целесообразно и для самих граждан КНР, и для наших медицинских учреждений", - сказала Голикова журналистам.

Кроме того, сказала она, учтена и нагрузка на врачей, которые в это время года традиционно сталкиваются с подъемом заболеваемости ОРВИ в стране.

С 20 февраля Россия временно ограничивает въезд на территорию страны граждан Китая "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР". Въезд будет ограничен для граждан КНР в туристических, частных, учебных целях и в целях работы на территории РФ. С 19 февраля приостанавливается оформление приглашений на въезд в РФ.

При этом нет ограничений на въезд транзитных пассажиров - граждан Китая, однако Голикова не пояснила, рассматривается ли такое ограничение в дальнейшем.