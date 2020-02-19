В Думе анонсировали оперативные мероприятия в связи с учениями НАТО у границ РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Очередные масштабные учения НАТО у границ РФ - тревожная тенденция, но никакого переполоха или испуга по этому поводу нет, Москва в ответ на эти маневры будет проводить оперативные мероприятия, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Об этом экс-командующий Воздушно-десантными войсками сказал, отвечая на вопрос агентства о предстоящих в апреле-мае 2020 года маневрах НАТО Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). "Мы спокойно отслеживаем ситуацию, никакого переполоха и испуга у нас нет и не может быть. Мы достаточно вооружены, у нас хватает сил и средств", - заявил Шаманов.

По словам депутата, Россия также проведет "ряд оперативных мероприятий" на своей территории в ответ на учения НАТО, поэтому россияне могут быть спокойны, подчеркнул глава думского комитета по обороне.

"Есть еще ряд провокационных заявлений руководителей прибалтийских государств, злорадствует Польша. Все это создает такой нездоровый фон, который делается в пику нашим мероприятиям патриотического характера, связанных с рассказом исторической правды о победителях в 1945 году (в Великой отечественной войне - ИФ)", - добавил он.

Как сообщалось, упомянутые масштабные военные учения НАТО пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. В них будут участвовать почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран.

Ранее в феврале глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что предстоящие учения Defender Europe 2020 вызывают у Москвы большую озабоченность, Россия будет реагировать на них, не создавая ненужных рисков.

В свою очередь официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску говорила "Интерфаксу", что эти учения не направлены против России, они будут проводиться при полном соблюдении всех международных обязательств.