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В НАТО заверили, что грядущие учения альянса не направлены против России

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Defender Europe 20 - это военные учения НАТО под руководством США, которые будут соблюдать все международные обязательства, включая Венский документ ОБСЕ, излагающий правила военной деятельности, заявила в среду "Интерфаксу" официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску; она также заверила, что эти учения не направлены против России.

"Соединенные Штаты уже проинформировали членов ОБСЕ, в которую входит и Россия, об учениях. Принимающие страны-участницы (учений - ИФ) также будут отправлять уведомления по мере необходимости. Для получения дополнительной информации по этому вопросу я отсылаю вас в соответствующие национальные органы", - сказала пресс-секретарь.

Лунгеску отметила, что все страны имеют право проводить военные учения, если те проходят в соответствии с международными обязательствами. "Как видно из названия, Defender Europe 20 являются оборонительными учениями. Они не направлены против какой-либо страны. Речь идет о тренировках в мирное время, чтобы мы могли убедиться, что наши силы могут слаженно взаимодействовать в условиях кризиса в любом месте альянса. Все, что делает НАТО, - это предотвращение конфликтов, а не их провоцирование", - объяснила Лунгеску.

Представитель международной военной структуры подчеркнула, что НАТО - это оборонительный альянс и он не стремится к конфронтации с РФ. "Именно агрессивные действия России снизили стабильность и безопасность и увеличили непредсказуемость в евроатлантическом регионе. В то время как союзники по НАТО прозрачны в их учениях, Россия никогда не открывала своих учений для обязательного в соответствии с Венским документом ОБСЕ наблюдения", - заявила Лунгеску.

"Защитник Европы"

Как сообщалось, НАТО в апреле-мае 2020 года планирует провести маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). Эти масштабные военные учения пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

Опасения в связи с грядущими учениями Североатлантического альянса неоднократно высказывали в Белоруссии, так как маневры пройдут недалеко от границ этой республики. По этому поводу высказывались министр обороны Белоруссии Владимир Равков, а также президент республики Александр Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2019 года предложил лидерам стран СНГ обсудить совместные действия в связи с учениями НАТО у российских границ. Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне, 4 февраля, заявил, что грядущие учения альянса вызывают у Москвы большую озабоченность, Россия будет реагировать на них, не создавая ненужных рисков.

НАТО Defender Europe 2020 Оана Лунгеску ОБСЕ

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