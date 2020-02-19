Туорператоры оценили свои потери от запрета на въезд для граждан КНР

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский турбизнес из-за ограничения на въезд для граждан КНР в страну за два месяца не досчитается почти 3 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Если же запрет не снимут до лета, потери могут превысить 30 млрд рублей, считают в АТОР.

Ограничение на въезд для граждан Китая в частных, учебных,туристических целях и в целях осуществления трудовой деятельности вступает в силу в 00:00 местного времени 20 февраля. Об этом было объявлено накануне.

Запрет не затронет пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты.

По данным АТОР, в 2019 году в Россию приехали 1,5 млн туристов из КНР, из них по безвизовому каналу - 1,2 млн (из них 750 тыс. приехали в Москву и Санкт-Петербург). Не менее 75% всего китайского турпотока приходится на май-сентябрь.

В низкий сезон (с января по май) в Россию ежемесячно приезжали около 40 тыс. китайских групповых и индивидуальных туристов.

"В 2020 году предполагался прирост на уровне как минимум 10% - до 45 тыс.", - рассказали в АТОР.

Исходя из этого, при средней стоимости тура (наземное обслуживание без авиаперевозки) на одного туриста из КНР в размере $500, только в феврале российские туроператоры по въездному туризму недосчитались дохода в размере минимум 1,4 млрд рублей.

"Уже очевидно, что в марте туристы из Китая в Россию не приедут (эти бронирования отменены). Ожидалось, что доходы от их приема также составят как минимум 1,4 млрд рублей", - отметили в ассоциации.

В АТОР подчеркнули, что о потенциальном восстановлении китайского турпотока в случае нормализации ситуации с вирусом можно будет говорить не раньше конца апреля - начала мая. То есть, в апреле китайских туристов в России по-прежнему не будет, а туроператорам придется ориентироваться на путешественников из других стран.

В частности, участники рынка говорят о возможности компенсировать в низкий сезон до 50-60% китайского турпотока за счет граждан стран Ближнего Востока, Европы - но за счет снижения цен на гостиницы и транспорт.