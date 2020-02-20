В Екатеринбурге "заминировали" все школы и садики

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге департамент образования поручил сообщение о минировании всех образовательных организаций города - школ и детских садов, сообщили в пресс-службе департамента. Сигнал поступил от единой дежурной диспетчерской службы.

Руководителям школ и детских садов сообщили об угрозах и поручили организовать осмотр всех помещений, усилить контроль и пропускной режим.

В январе все школы и садики города проверяли дважды из-за таких же угроз, нигде бомб не нашли.

В Петербурге в четверг поступили угрозы взрыва в адрес нескольких районных судов, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Там провели эвакуацию.



Волна массовых рассылок сообщений о минировании продолжается с 28 ноября. В Москве и Петербурге угрозы поступают почти каждый день, кроме выходных и праздников.