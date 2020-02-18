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Рассылка угроз о взрывах в Москве возобновилась после недельного перерыва

Анонимные авторы перешли на почту "Яндекса"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Волна массовой рассылки ложных угроз о минировании возобновилась после недельного перерыва, 17 февраля в Москве "заминировали" 15 объектов здравоохранения, сообщил информированный источник "Интерфакса". По его словам, письма поступили с двух адресов почты "Яндекса".

Также ему известно об угрозе, которую получила служба безопасности крупной российской телекомпании.

Бомбы нигде не нашли. Эвакуацию нигде не проводили.

17 февраля об эвакуации районных судов в Петербурге сообщала объединенная пресс-служба городских судов. В опубликованных фотографиях писем с угрозы сообщалось также о минировании неуказанных мостов и детских садов. Письма поступили с ящиков на "Яндексе".

Последняя волна лжеминирований продолжается в России с 28 ноября 2019 года. В Москве и Петербурге угрозы взрыва поступают почти каждый будний день. В январе ФСБ и Роскомнадзор сообщили, что заблокировали иностранные почтовые сервисы StartMail и ProtonMail, которые использовали анонимные отправители. В начале февраля Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал в России сервис шифрованной электронной почты ScryptMail.com.

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