Большинство эвакуированных из Китая покинули карантинный санаторий под Тюменью

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - После окончания карантина большинство эвакуированных из китайского Уханя россиян и иностранцев к вечеру среды покинули санаторий "Градостроитель" под Тюменью, где они 14 дней находились на карантине, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"На текущий момент восемь человек остаются еще в "Градостроителе". Шесть человек остались в Тюмени, и мы им организовали экскурсию", - сказал Моор.

Он также добавил, что последний постоялец санатория уедет домой 20 февраля во второй половине дня.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Эвакуированных разместили на 14-дневный карантин в санатории "Градостроитель", где был развернут обсервационный госпиталь. Санаторий находится в 30 км от Тюмени. Среди помещенных на карантин людей зараженных не оказалось.

Карантин закончился 19 февраля. В ночь на среду после окончания карантина в Москву улетели 62 человека.