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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:11

Большинство эвакуированных из Китая покинули карантинный санаторий под Тюменью

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - После окончания карантина большинство эвакуированных из китайского Уханя россиян и иностранцев к вечеру среды покинули санаторий "Градостроитель" под Тюменью, где они 14 дней находились на карантине, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"На текущий момент восемь человек остаются еще в "Градостроителе". Шесть человек остались в Тюмени, и мы им организовали экскурсию", - сказал Моор.

Он также добавил, что последний постоялец санатория уедет домой 20 февраля во второй половине дня.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Эвакуированных разместили на 14-дневный карантин в санатории "Градостроитель", где был развернут обсервационный госпиталь. Санаторий находится в 30 км от Тюмени. Среди помещенных на карантин людей зараженных не оказалось.

Карантин закончился 19 февраля. В ночь на среду после окончания карантина в Москву улетели 62 человека.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

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Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Тюменская область

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