Более 60 эвакуированных из Китая улетят в Москву

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Санаторий "Градостроитель" под Тюменью, где был развернут обсервационный госпиталь для эвакуированных из китайского Уханя, в ночь на среду после окончания карантина покинут 62 человека, сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова "Интерфаксу".

"Обычный регулярный рейс в Москву", - сказала она.

"Все сидят с чемоданами, рады что все закончилось. Настроение у всех приподнятое. Люди рады, что карантин закончился, и они могут вернуться домой. Некоторые из Москвы полетят в другие города страны. Вылетают также десять граждан Белоруссии и один Украины", - сказала Куликова.

Ранее сообщалось, что карантин для эвакуированных в Тюмень из китайского Уханя закончится 19 февраля. Последние анализы на коронавирус у всех находящихся на карантине отрицательные.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Среди них зараженных не выявлено.

Эвакуированных разместили на 14-дневный карантин в санатории "Градостроитель", где был развернут обсервационный госпиталь. Санаторий находится в 30 км от Тюмени.