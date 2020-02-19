Под наблюдение российских врачей попали 14 700 человек, приехавших из Китая

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В России в связи со вспышкой коронавируса в Китае под наблюдением врачей находятся 14 700 человек, прибывших из КНР, сообщили в Роспотребнадзоре, приводя данные на 18 февраля.

В специально развернутых 125 больницах и поликлиниках на карантине и под наблюдением находятся в общей сложности 620 граждан Китая, у которых нет симптомов вирусных заболеваний. Их изолировали таким образом, поскольку у них нет возможности изолированного проживания, объяснили в ведомстве.

С 1 февраля рейсы из Китая принимает только отдельный терминал "Шереметьево", где все прибывающие проходят медосмотр, напомнило ведомство. Всего с момента введения первых мер по коронавирусу 31 декабря в аэропорту было досмотрено свыше 363 400 пассажиров, прилетевших из Китая. Среди них было выявлено 1067 больных с признаками ОРВИ, коронавирус Covid19 нашли только у двух человек - граждан КНР, которые проходили лечение в Чите и Тюмени и уже благополучно выписались.

Всех, кого 5 февраля вывезли из Уханя и поместили в двухнедельный карантин в санатории под Тюменью, начали выписывать 19 февраля, сообщили в тюменском оперативном штабе. 62 человека уже сели на рейс в Москву, оставшиеся в санатории 78 человек покинут его до конца дня, четырех человек, которых ранее перевели в инфекционную больницу, также отпустят в среду.