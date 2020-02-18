У находящихся на карантине под Тюменью не нашли коронавируса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Все эвакуированные в связи со вспышкой коронавируса из китайского Уханя и помещенные на двухнедельный карантин в санаторий под Тюменью здоровы, сообщает областной оперативный штаб по профилактике коронавируса.

"Пришли последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию из новосибирского научного центра "Вектор". Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы", - приведены в сообщении слова директора областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Карантин для эвакуированных в Тюмень из китайского Уханя закончится 19 февраля.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Среди них зараженных не выявлено.