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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:08

У находящихся на карантине под Тюменью не нашли коронавируса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Все эвакуированные в связи со вспышкой коронавируса из китайского Уханя и помещенные на двухнедельный карантин в санаторий под Тюменью здоровы, сообщает областной оперативный штаб по профилактике коронавируса.

"Пришли последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию из новосибирского научного центра "Вектор". Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы", - приведены в сообщении слова директора областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Карантин для эвакуированных в Тюмень из китайского Уханя закончится 19 февраля.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Среди них зараженных не выявлено.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

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Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Хроника 09 января – 18 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Ухань Тюмень Китай

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