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Суд в Москве арестовал американца по делу о взятке экс-помощнице вице-премьера РФ

Суд в Москве арестовал американца по делу о взятке экс-помощнице вице-премьера РФ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест гражданина США Джина Спектора, обвиняемого в посредничестве при даче взятки бывшей помощнице заместителя правительства РФ, передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее решение огласила судья Валентина Левашова. Спектору предъявлено обвинение в посредничестве взяточничеству (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как сообщалось, иностранец стал фигурантом уголовного дела о даче особо крупной взятки бывшей помощнице зампреда правительства РФ Анастасии Алексеевой.

По данным следствия, сумма взятки, полученной Алексеевой, составила более 4 млн рублей. Взятка, утверждает следствие, представляла собой билеты и путевки на отдых: на новогодние каникулы 2016 года на Пхукет (Таиланд) и на майские каникулы того же года в Доминиканскую Республику.

Вопрос об аресте Алексеевой, которой инкриминируется получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Басманный суд рассмотрит позднее в четверг.

О задержании Спектора и Алексеевой стало известно ранее в этот же день. На заседании суда, где рассматривался вопрос об аресте американца, следователь рассказал, что в деле, помимо двух вышеупомянутых лиц, также фигурируют некие Якушкин и Белоножка. Им вменяют дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве соответственно.

Джин Спектор США Анастасия Алексеева

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