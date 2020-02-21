В Омске семь школьниц попали в больницу с праздника

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Омске во время праздника в школе №90 стало плохо семи ученицам седьмых и восьмых классов, их доставили в больницу. Полиция начала проверку в связи с этим, сообщили в УМВД Омской области.

В Минздраве региона рассказали, что в скорую помощь из школы позвонили около часу дня. Сначала туда отправили одну бригаду скорой, затем понадобились еще три машины. Девочек доставили в детскую областную больницу.

Позже в ведомстве сообщили, что "состояние детей улучшается" и предположили, что уже вечером их могут отпустить домой.