Следователи проверяют отравление восьми школьников подозрительными конфетами

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В деревне Гарболово восемь школьников отравились конфетами, следователи по факту проводят проверку, сообщили в управлении СК по Ленинградской области.

Пострадали шестиклассники - пять мальчиков и три девочки. Им стало плохо в школе 24 декабря, они обратились в школьную медчасть, а оттуда их доставили в Токсовскую и Всеволожскую больницы. Двоих врачи отпустили, двоих - положили в стационар, остальные от госпитализации отказались.

Следствие установило, что один из детей 23 декабря купил в торговом павильоне в поселке конфеты и на следующий день угостил приятелей.

Следователи изъяли остатки конфет, побывали в магазине и забрали там интересовавшие их документы, опросили свидетелей в школе.