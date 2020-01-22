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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

В якутской спортшколе два десятка человек отравились рыбными консервами

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Якутии 19 учеников и три сотрудника Чурапчинской спортивной школы-интерната получили пищевое отравление, двадцати из них потребовалась госпитализация, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Все пострадавшие ели в школьной столовой рыбные консервы, установили в Следственном комитете.

Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Их лечат, и становится лучше.

У больных взяли анализы на бактериологического исследования. В школьной столовой отобрали смывы с поверхностей, образцы еды, сырья и взяли анализы у персонала, сообщил Роспотребнадзор.

По данным СКР, отравились не 22, а 24 человека, в том числе 19 детей в возрасте от восьми до 17 лет. Все они рассказали, что ели рыбные консервы. Следствие установило, что консервы купили в магазине в поселке Нижний Бестях. Сейчас устанавливают местонахождение всей партии, чтобы снять ее с продажи.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Якутия СКР Роспотребнадзор Нижний Бестях

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