В Геленджике 11 ученикам и директору школы стало плохо после распыления перцового газа

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В одной из школ в Геленджике восьмиклассник на перемене распылил перцовый газ из баллончика. 11 школьникам и директору потребовалась госпитализация, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Инцидент произошел около 9 утра в школе №12 в поселке Дивноморской. По предварительным данным, подросток взял баллончик у одноклассницы и распылил его в коридоре. Девочке его дали родители как средство самозащиты, поскольку она живет далеко от школы.

После этого дети стали жаловаться, что у них резь в глаза, в горле першит и что им стало плохо. В школе провели эвакуацию. В больницу доставили 11 детей и директора, там им оказали медицинскую помощь. На середину дня в больнице оставались два ребенка. Школа возобновила работу, сказал "Интерфаксу" представитель учреждения.

Прокуратура начала проверку по факту. В частности, прокуроры оценят, что делает администрация школы для контроля за поведением учащихся и как использует методики, направленные на законопослушное поведение.