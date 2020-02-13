Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

ФСИН начала проверку из-за фото тюремного застолья убийцы Немцова

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Главное управление ФСИН по Иркутской области начало служебную проверку в связи с публикацией в интернете фотографий застолья с участием осужденного за убийство политика Бориса Немцова Заура Дадаева, предположительно, в исправительной колонии N3 строгого режима, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ведомства.

"Будут выяснены в том числе обстоятельства, при которых были сделаны фотографии, каким образом они попали в интернет", - сказал собеседник агентства.

Эти фотографии опубликовал волонтерский проект Scanner project, они взяты из аккаунта Ислам Ирон в сети "ВКонтакте", они были размещены там в июле 2018 года.

В июле 2017 года суд приговорил Дадаева, которого присяжные признали виновным в исполнении убийства Немцова, к 20 годам лишения свободы. Его отправили в колонию строгого режима для экс-сотрудников правоохранительных органов в Иркутске (ИК-3).

В РоссииФСИН подтвердила увольнение начальника колонии, где жарил шашлыки ЦеповязФСИН подтвердила увольнение начальника колонии, где жарил шашлыки ЦеповязЧитать подробнее

В сентябре 2018 года Дадаева из-за злостного нарушения порядка перевели на один год в колонию №2 в Ангарске, где поместили в единое помещение камерного типа.

В декабре 2019 года суд постановил перевести Дадаева из колонии в тюрьму на три года с отбыванием оставшегося срока наказания в колонии строгого режима. Постановление суда не вступило в силу, так как было обжаловано.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

ФСИН Заур Дадаев Борис Немцов Иркутская область

Новости по теме

Новости

"Радон" вывезет радиоактивные отходы с места строительства Юго-Восточной хорды

"Радон" вывезет радиоактивные отходы с места строительства Юго-Восточной хорды

Три человека получили критические ожоги при взрыве на заводе под Екатеринбургом

Что случилось этой ночью: четверг, 13 февраля

В России почти на четверть увеличилось число нарушений пожарной безопасности

Мишустин назначил Татьяну Илюшникову замглавы Минэкономразвития

Что произошло за день: среда, 12 февраля

Из мурманской шахты эвакуировали около 400 горняков из-за пожара

В "Хабре" опровергли получение запросов от ФСБ о передаче информации

В "Хабре" опровергли получение запросов от ФСБ о передаче информации

Глава ФБК Жданов официально стал обвиняемым из-за отказа удалять видео по иску Усманова

Борьба с иноагентами

Минюст РФ внес "Радио Свобода" в реестр СМИ-иноагентов

Минюст РФ внес "Радио Свобода" в реестр СМИ-иноагентов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');