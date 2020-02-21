Поиск

Суд приговорил к реальным срокам мать и отчима ребенка, которого ставили на гречку

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Омске огласил приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который избивал малолетнего сына своей сожительницы и ставил коленями на гречневую крупу, и 27-летней матери, которая не препятствовала жестокости. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд назначил матери наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, ее сожитель получил 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении.

Ранее прокуратура просила для мужчины 5,5 лет колонии, для женщины - 4 года и штраф 70 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, житель Омска, живший с женщиной и ее восьмилетним сыном, издевался над ним, бил и за малейшие провинности на долгое время ставил коленями на гречневую крупу. В результате ребенку потребовалась помощь врачей.

В отношении родителей (в зависимости от роли каждого) были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: "истязание", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Омск

Новости по теме

Новости

Заместители генпрокурора РФ Коржинек и Гулягин подали в отставку

Суд из-за риска коронавируса отправил в больницу четырехлетнюю девочку

Прокурор попросил 5,5 лет колонии для омича, ставившего пасынка коленями на гречку

Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевого

Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевого

Российские компании предложили Белоруссии уменьшать премию в цене нефти на $2 в год

В Кремле заявили, что пока нет речи о компенсациях нефтяникам за экспорт в Белоруссию

Вильфанд объяснил рекордно теплую зиму в России

Вильфанд объяснил рекордно теплую зиму в России

Роскомнадзор выписал ФБК четыре протокола из-за отсутствия маркировки иноагента

Изменение Конституции

В РПЦ посоветовали атеистам принять упоминание бога в Конституции

В РПЦ посоветовали атеистам принять упоминание бога в Конституции

Автограф Путина ушел с молотка за 340 тысяч рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');