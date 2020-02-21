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Прокурор попросил 5,5 лет колонии для омича, ставившего пасынка коленями на гречку

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Гособвинение в пятницу попросило суд назначить реальные сроки наказания для жителя Омска, который избивал малолетнего сына своей сожительницы и в наказание ставил на гречневую крупу, и матери ребенка, которая не препятствовала такому "воспитанию", сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокурор предложил назначить Казакову (отчиму мальчика - ИФ) 5,5 колонии общего режима. Юмашевой (матери мальчика - ИФ) - четыре года колонии общего режима со штрафом в размере 70 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе.

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Ранее сообщалось, что житель Омска, живший с женщиной и ее восьмилетним сыном, издевался над ним, бил и за малейшие провинности надолго ставил коленями на гречневую крупу. В результате ребенку потребовалась помощь врачей.

В отношении родителей (в зависимости от роли каждого) возбудили дела по трем статьям УК РФ: "истязание", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Дело рассматривает Омский районный суд.

Омск

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