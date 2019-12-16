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В Омске ребенка, которого отчим ставил на гречку, отдали под патронаж органов опеки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Органы опеки взяли под социальный патронаж мальчика, родители которого в наказание за провинности его били и ставили на гречку, сообщает СУ СКР по Омской области.

В мае мать и отчим стали фигурантами уголовного дела по трем статьям УК РФ: "истязание", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В сообщении говорится, что сразу после возбуждения уголовного дела по инициативе следственных органов ребенка изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился до начала учебного года. В настоящее время органами опеки и попечительства осуществляется социальный патронаж над ребенком.

Мальчику оказывают социально-педагогическую и психологическую помощь.

В ходе следствия отчим был арестован, мать мальчика отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Вину в преступлении обвиняемые признали частично.

Ранее сообщалось, что отчим в течение двух месяцев ставил восьмилетнего мальчика коленями на гречку за малейшие незначительные провинности, мать не вмешивалась. Не выдержав издевательств, ребенок рассказал все соседу, а тот сообщил в полицию. Следствие отмечало, что у мальчика сильно повреждены колени, потребовалось лечение. В СМИ сообщалось, что гречка вросла ребенку в кожу на коленях.

Омск

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