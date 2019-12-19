Не мешавшая сожителю издеваться над ее сыном омичка захотела вернуть ребенка

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Мать, не мешавшая отчиму жестоко наказывать ее восьмилетнего сына, ставя его на колени на гречку, хочет продолжать воспитывать ребенка.

Как сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина, женщина хочет исполнять материнские обязанности в полном объеме, хотя ранее она согласилась временно передать сына в интернат.

Степкина рассказала также, что посетила урок в школе N27, где занимается мальчик. Она отметила, что он "в классе чувствует себя комфортно, отвечает на вопросы, выходит к доске". По рекомендации педагогов он посещает логопедические занятия.

В комнате, где живет семья, условия удовлетворительные.

Омбудсмен направила обращение в прокуратуру Омской области, чтобы проверить основания возвращения ребенка матери.

"Между матерью и сыном отношения доброжелательные, видна привязанность ребенка к матери. Полагаю, что необходимо продолжить психолого-педагогические занятия с семьей в целях решения вопроса о наличии психоэмоциональных ресурсов у матери и ребенка для дальнейшего совместного проживания либо решения вопроса об ограничении матери в родительских правах до вступления в силу приговора суда. Интересы ребенка должны учитываться в первую очередь", - считает Степкина.