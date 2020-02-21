Поиск

Путин выразил Эрдогану обеспокоенность действиями экстремистов в Идлибе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию, сложившуюся в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

Президенты России и Турции "условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряженности, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы". "Подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме", - отметили в пресс-службе.

"Затрагивалась также проблематика ливийского урегулирования. Отмечена важность последовательной реализации решений Берлинской международной конференции 19 января", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

В свою очередь турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган в пятницу призвал Путина обеспечить полное соблюдение сочинских договоренностей по Идлибу. "Разрешение кризиса в сирийском Идлибе зависит от полного выполнения сочинского соглашения 2018 года", - цитируют СМИ слова Эрдогана.

Кроме того, Эрдоган заявил, что президент Сирии Башар Асад обязан положить конец гуманитарной катастрофе в провинции Идлиб. "В ходе телефонного разговора с Путиным Эрдоган подчеркнул необходимость сдержанности режима Асада и прекращения гуманитарного кризиса в Идлибе", - передает агентство "Анадолу".

Эскалация напряженности

В последнее время между Москвой и Анкарой наблюдаются разногласия по Идлибской зоне деэскалации, там значительно обострилась обстановка.

Россия и Турция 17 сентября 2018 года подписали сочинский меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе. В соответствии с ним Турция создала в Идлибе 12 наблюдательных постов. Часть из них, как заявляли в Анкаре, подвергалась обстрелам сирийских правительственных сил.

Тогда Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные в свою очередь заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

В результате 19 февраля Эрдоган потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.

Ранее в феврале в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что операция правительственной армии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.

Также в российском центре заявили, что армия Сирии в Идлибской зоне взяла под контроль участок трассы М5, которая связывает Алеппо с Дамаском, и нанесла поражение террористическим формированиям. "Тем самым создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года", - заявили в российском центре.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция РФ Сирия

Новости

Что произошло за день: пятница, 21 февраля

У снятой с поезда под Брянском китаянки с температурой не оказалось коронавируса

У снятой с поезда под Брянском китаянки с температурой не оказалось коронавируса

Прокуратура Софии назвала имена трех россиян, обвиняемых в отравлении торговца оружием Гебрева

Суд приговорил к реальным срокам мать и отчима ребенка, которого ставили на гречку

Заместители генпрокурора РФ Коржинек и Гулягин подали в отставку

Суд из-за риска коронавируса отправил в больницу четырехлетнюю девочку

Прокурор попросил 5,5 лет колонии для омича, ставившего пасынка коленями на гречку

Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевого

Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевого

Российские компании предложили Белоруссии уменьшать премию в цене нефти на $2 в год

В Кремле заявили, что пока нет речи о компенсациях нефтяникам за экспорт в Белоруссию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');