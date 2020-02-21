Путин выразил Эрдогану обеспокоенность действиями экстремистов в Идлибе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию, сложившуюся в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

Президенты России и Турции "условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряженности, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы". "Подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме", - отметили в пресс-службе.

"Затрагивалась также проблематика ливийского урегулирования. Отмечена важность последовательной реализации решений Берлинской международной конференции 19 января", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

В свою очередь турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган в пятницу призвал Путина обеспечить полное соблюдение сочинских договоренностей по Идлибу. "Разрешение кризиса в сирийском Идлибе зависит от полного выполнения сочинского соглашения 2018 года", - цитируют СМИ слова Эрдогана.

Кроме того, Эрдоган заявил, что президент Сирии Башар Асад обязан положить конец гуманитарной катастрофе в провинции Идлиб. "В ходе телефонного разговора с Путиным Эрдоган подчеркнул необходимость сдержанности режима Асада и прекращения гуманитарного кризиса в Идлибе", - передает агентство "Анадолу".

Эскалация напряженности

В последнее время между Москвой и Анкарой наблюдаются разногласия по Идлибской зоне деэскалации, там значительно обострилась обстановка.

Россия и Турция 17 сентября 2018 года подписали сочинский меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе. В соответствии с ним Турция создала в Идлибе 12 наблюдательных постов. Часть из них, как заявляли в Анкаре, подвергалась обстрелам сирийских правительственных сил.

Тогда Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные в свою очередь заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

В результате 19 февраля Эрдоган потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.

Ранее в феврале в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что операция правительственной армии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.

Также в российском центре заявили, что армия Сирии в Идлибской зоне взяла под контроль участок трассы М5, которая связывает Алеппо с Дамаском, и нанесла поражение террористическим формированиям. "Тем самым создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года", - заявили в российском центре.