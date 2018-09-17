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Россия и Турция договорились не проводить военную операцию в Идлибе

Есть обновление от 20:38

Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время с Дамаском будет согласован меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе Сирии

Россия и Турция договорились не проводить военную операцию в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Фото: Reuters

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Договорённости президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии означают, что военной операции в Идлибе не будет, заявил журналистами министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Да", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить теперь, что военной операции в Идлибе не будет.

Глава российского оборонного ведомства подтвердил, что положения подписанного по итогам переговоров Путина и Эрдогана меморандума о стабилизации обстановки в Идлибе в ближайшие часы будут согласованы с сирийским руководством.

"В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложены в этом документе", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Дамаске с этим документом.

Россия и Турция вместе очистят Идлиб

В понедельник 17 сентября в Сочи прошли переговоры российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщил по итогам разговора Путин, к 10 октября 2018 года из демилитаризованной зоны в Идлибе должны быть выведены тяжелые вооружения, радикально настроенные боевики, в том числе "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ)

Он сообщил, что было принято решение создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками "к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джабхат ан-Нусры".

Президент РФ сообщил, что контроль в демилитаризованной зоне предложено организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.

Эрдоган в свою очередь отметил, что Турция и Россия намерены общими усилиями очистить Идлиб от террористов.

"Вместе с Россией мы предпримем все усилия, чтобы устранить все радикальные группы из этой территории (из Идлиба - ИФ)", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

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Теги: Турция, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия

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