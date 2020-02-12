Эрдоган потребовал от Дамаска вывести войска из Идлибской зоны к концу февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Imago/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сирийское командование обязано к концу февраля вывести войска из Идлибской зоны деэскалации, заявил в среду в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как заявил турецкий лидер, которого цитирует издание Daily Sabah, Дамаск к этому времени должен увести войска в Идлибе "прочь от наших наблюдательных постов". Он отметил, что если турецкие войска, размещенные на наблюдательных постах в регионе, или кто-либо еще в Сирии пострадают от действий Дамаска еще раз, то Турция "не будет придерживаться сочинского соглашения и будет наносить удары по правительственным силам (Сирии - ИФ) где угодно".

Турецкий телеканал TRT, в свою очередь, цитирует слова Эрдогана о том, что в Идлибе власти Сирии, поддерживаемые Россией и Ираном, "постоянно подвергают атакам мирных жителей и проливают кровь".

Накануне, 11 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию и Иран повлиять на Дамаск для того, чтобы сирийская армия прекратила действия в провинции Идлиб. "Гаранты сирийского режима, Россия и Иран, должны остановить его агрессию", - сказал он.

"Несмотря на объявленный режим прекращения огня, (Дамаск) (. . .) вновь активизировал агрессивные действия при авиационной поддержке тех, кто его поддерживает", - сказал Чавушоглу.

Идлибский кризис

В последнюю неделю ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно осложнилась. Накануне министерство обороны Турции сообщило, что пятеро турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.

Армия Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесла удары по 115 целям правительственной армии Сирии и "нейтрализовала" 101 сирийского военнослужащего. По данным минобороны Турции, в результате ответного удара также подбиты вертолет сирийской армии, три танка, уничтожены два миномета.

На прошлой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.