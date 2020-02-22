Шойгу обсудил с министром обороны Турции вопросы стабилизации в Идлибе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Главы Минобороны России Сергей Шойгу и Турции Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, сообщили в российском военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны РФ, телефонный разговор состоялся в субботу около 14:00 по Москве, в рамках которого министры обменялись мнениями по обстановке в Сирии.

В ведомстве отметили, что в ходе разговора были обсуждены вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне.

Ситуацию, сложившуюся в Идлибской зоне, накануне по телефону обсудили президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Руководство Турции грозило начать в Идлибе военную операцию.

Российские военные в свою очередь заявляли, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (структура входит в состав российской военной группировки в САР) сообщил в минувший четверг, что российская авиация нанесла удар на севере страны после поддержанной Турцией атаки боевиков.