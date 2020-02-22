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S7 создала в Приморье "космический центр" для плавучего космодрома

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Авиакомпания "Сибирь" (входит в Группу S7) зарегистрировало 100-процентное дочернее предприятие ООО "Космический центр "Морской старт" в поселке городского типа Славянка Приморского края, куда будет перебазирован из США плавучий космодром Sea Launch ("Морской старт"), следует из материалов информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Компания зарегистрирована 20 февраля 2020 года с уставным капиталом 1 млн рублей. Указаны четыре вида деятельности: аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом (основной), ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, а также аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования.

В пятницу генеральный директор Славянского судоремонтного завода (СРЗ) Андрей Якимчук сообщил "Интерфаксу" о начале перебазирования пусковой платформы Sea Launch из США на российский Дальний Восток, где будет временно находиться комплекс. Ее прибытие ожидается в первой половине марта.

Как сообщалось, S7 Space будет перебазировать ракетно-космический комплекс "Морской старт" на территорию РФ, были получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США. В компании сообщали, что после перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском СРЗ в порту Славянка.

Якимчук ранее сообщал агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что комплекс, по его оценке, будет находиться в Славянском СРЗ не менее года.

S7 Space (ООО "С7 Космические транспортные системы") - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс "Морской старт". Компания входит в состав холдинга S7 Group.

В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

S7 Морской старт Приморье

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