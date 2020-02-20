Российский военный спутник "Меридиан-М" успешно вывели на орбиту

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический аппарат "Меридиан-М", сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, стартовавшая в четверг в 11:24 по московскому времени с испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат.

Старт "Союз-2.1А" и выведение спутника на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме, отметили в министерстве. После отделения от головной части ракеты спутник в течение нескольких часов выводился на орбиту разгонным блоком.

Кроме того, в Минобороны журналистам рассказали, что "Меридиан-М" взят на управление наземными средствами Воздушно-Космических сил (ВКС) России. Теперь управлять спутником во время орбитального полета будут специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС.

Там сообщили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.

Спутник "Меридиан-М" предназначен для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями, расширения сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока в интересах развития экономики РФ, информирует Минобороны.

"Использование спутников "Меридиан" на высокоэллиптической орбите позволит повысить эксплуатационные и технико-экономические характеристики существующих средств связи за счет расширения используемых диапазонов частот, введения дополнительных стволов, увеличения срока активного существования на орбите и более высоких показателей надежности", - сообщили в министерстве.

Там также добавили, что ВКС увели разгонный блок "Фрегат" на орбиту захоронения после запуска ракеты со спутником. В Минобороны отметили, что для увода "Фрегата" его двигатели несколько раз включались, чтобы перевести блок на орбиту захоронения.

О запуске ракеты со спутником "Меридиан-М" с Плесецка стало известно ранее в четверг. Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Летные испытания этого космического ракетного комплекса начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 15 лет с северного космодрома проведено 43 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.