Плавучий космодром "Морской старт" начали перебазировать из США в Россию

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Началось перебазирование пусковой платформы Sea Launch ("Морской старт") из США на российский Дальний Восток, сообщил агентству "Интерфакс" Андрей Якимчук, гендиректор Славянского судоремонтного завода (СРЗ), где будет временно находиться комплекс.

"Да, мы готовы в первой половине марта принимать. Все в графике", - сказал Якимчук, отвечая на вопрос о начале перебазирования.

Как сообщалось, S7 Space будет перебазировать ракетно-космический комплекс "Морской старт" на территорию РФ около трех недель. Все необходимые разрешения на смену дислокации, в том числе от Госдепартамента США, получены. После доставки в Россию платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на СРЗ в порту Славянка.

По оценке, Якимчука, комплекс будет находиться в Славянском СРЗ не менее года.

S7 Space (ООО "С7 Космические транспортные системы") - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс "Морской старт". Компания входит в состав холдинга S7 Group.

В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.