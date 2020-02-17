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Спасательные суда SpaceX не поймали створки обтекателя Falcon 9

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Специальным судам Ms. Tree и Ms. Chief в понедельник не удалось поймать в надводные сети обе многоразовые створки головного обтекателя ракеты Falcon 9 компании SpaceX, сообщили поисково-спасательные службы.

После отделения от стартовавшей на орбиту ракеты створки упали в Атлантику, они находятся на плаву, и спасательные суда смогут отбуксировать их на берег.

Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Как сообщалось, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в понедельник успешно стартовала на орбиту с новой группой из 60 мини-спутников, предназначенных для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Примерно через 45 минут после старта ракеты два специальных морских судна - Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике должны были "поймать" в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты, которые спускались на парашютах.

В ходе предыдущего запуска в конце января была поймана лишь одна из двух створок обтекателя ракеты SpaceX.

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX при запуске в понедельник также не смогла совершить мягкую посадку в автоматическом режиме на плавучей платформе Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Она упала в океан вблизи платформы. По сообщению SpaceX, тем не менее, ее удастся доставить на берег.

SpaceX Starlink Falcon 9

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