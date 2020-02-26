Шнуров сравнил нынешнюю Россию с потемкинскими деревнями

Музыкант также заявил, что вступил в "Партию роста", чтобы бороться с политическим "зашкваром"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Музыкант Сергей Шнуров заявил на встрече со сторонниками "Партии Роста" в Челябинске, что вступил в партию, чтобы бороться с политическим "зашкваром"; он также сравнил современную Россию с потемкинскими деревнями.

"Я еще не стал кандидатом и не успел еще ничего сделать, а меня уже во всем обвинили в том, что меня купили и так далее. Но если никто не будет заниматься политикой и политика будет таким (как сейчас) "зашкваром", у нас и будет такая Госдума, замечательная. Так и будем сидеть и смотреть, кто же их выбрал? Так мы же их и выбрали", - сказал Шнуров на встрече с однопартийцами и сторонниками партии в среду.

Лидер группы "Ленинград" также не согласился со сравнениями сегодняшней ситуации в стране с СССР. "Это, если только какой-то гротескный Советский Союз. Сегодня у нас сплошные потемкинские деревни", - отметил музыкант.

Кроме того, он рассказал участникам встречи, что "отлично чувствует себя на сцене в деловом костюме". "Костюм - всегда костюм, хоть спортивный, хоть деловой. Мне кажется, деловые мне идут. Я чувствую себя комфортно в этом амплуа", - сказал Шнуров. Он добавил, что важна не форма, в содержание. "А у нас сейчас диковатая бессодержательная политика", - полагает артист.

Кроме того, Шнуров выразил мнение, что уголовное право в России сейчас становится "универсальным средством управления страной". "У нашего предпринимателя настольная книга "уголовное право", а не по бизнесу. Хотя экономика должна управляться другим. Я считаю, что мы эту ситуацию должны побороть", - подчеркнул музыкант.

Он также отметил, что в России принимают множество бессмысленных и "дырявых" запретов. "Ну запретили мат и что? Я все время выигрываю суды (по искам об употреблении нецензурной лексики на концертах "Ленинграда" - ИФ). Давайте запретим дождь, снег и некрасивых женщин", - предложил Шнуров.

Музыкант прибыл в среду в Челябинск вместе с председателем "Партии роста", уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

20 февраля Шнуров официально вступил в петербургское отделение "Партии роста". С предложением принять музыканта в партию выступила лидер парламентской фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева. Позднее Шнуров заявил, что собирается начать свою политическую деятельность с вопросов культуры.