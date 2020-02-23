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Родным погибших от взрыва газа в Азове выплатят по 1 млн рублей

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавшим от взрыва газа в жилом доме в Азове.

Он написал на своей странице в инстаграм, что поручил в максимально сжатые сроки подготовить документы на оказание материальной помощи. Родным погибших выплатят по 1 млн. рублей, пострадавшей - 400 тыс. рублей. Также будет оказана единовременная помощь пострадавшим и помощь за утраченное имущество, отметил Голубев.

По его словам, ожидается оперативное заключение специалистов МЧС о возможности жильцам двух не пострадавших подъездов вернуться в свои квартиры. Коммуникации им будут оперативно подключены.

Как заявил губернатор, в причинах произошедшего в Азове разбираются следственные органы.

Провел заседание штаба по ЧС в Азове. ⠀ До конца дня специалисты МЧС дадут заключение о возможности жильцам двух не пострадавших подъездов вернуться в свои квартиры. Коммуникации им будут оперативно подключены. ⠀ Поручил в максимально сжатые сроки подготовить документы на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Родным погибших выплатим по 1 млн. рублей, пострадавшей - 400 тыс.рублей. Окажем также единовременную помощь пострадавшим и помощь за утраченное имущество. ⠀ В причинах произошедшего в Азове разбираются следственные органы. Но уже до их выводов ясно одно - непростительно долгой была реакция на заявки жителей. ⠀ Потребовал незамедлительно уволить руководителя азовского филиала газораспределительной организации. ⠀ #Азов #ЧС #взрывгаза #Ростовскаяобласть #штабполиквидацииЧС

Публикация от Василий Голубев (@golubev.v.u)

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа с последующим горением произошел утром в субботу в трехэтажном 27-квартирном жилом доме в городе Азов Ростовской области. В результате два человека погибли и один пострадал.

Пожар в доме ликвидировали на площади 60 кв.м, были эвакуированы 60 человек.

Ростовская область Азов

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