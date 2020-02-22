Число жертв взрыва газа и пожара в доме в Азове увеличилось до двух человек

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, два человека погибли и один госпитализирован в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Азове, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.

Как рассказали спасатели, из дома были эвакуированы 49 человек. Сообщается, что их направили в пункт временного размещения.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону уточнили, что ликвидировано открытое горение на площади 60 кв.м.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа с последующим горением произошел утром в субботу в трехэтажном жилом доме в городе Азов Ростовской области.