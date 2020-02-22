Взрыв газа и пожар в доме Азова привел к частичному разрушению несколько квартир

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек в жилом доме в Азове, где произошел взрыв бытового газа, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Как рассказали в пресс-службе, по предварительным данным, в квартире произошел хлопок газа, в результате которого погибли женщина 1928 года рождения и мужчина 1950 года рождения. Еще одна женщина 1951 года рождения была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Также частичное разрушение получили несколько квартир, отметили следователи.

В комитете сообщили, что уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по региону.

Пресс-служба уточняет, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, изымают техническую документацию, в том числе в газоснабжающей организации, допрашиваются свидетели произошедшего.

Взрыв бытового газа с последующим горением произошел утром в субботу в трехэтажном 27-квартирном жилом доме в городе Азов Ростовской области. В результате два человека погибли и один пострадал.

Пожар в доме ликвидировали на площади 60 квадратных метров, были эвакуированы 60 человек.

По факту взрыва следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности),