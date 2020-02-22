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Эвакуированных из-за взрыва газа жильцов дома в Азове разместили в гостинице

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв газа в городе Азов, в результате которого есть погибшие и пострадавший, произошел на третьем этаже жилого дома, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По ее данным, всего в доме 27 квартир. Подготовлен пункт временного размещения.

В свою очередь, как сказал журналистам на месте происшествия замначальника управления пожаротушения ГУ МЧС РФ по региону Виктор Косов, по уточненным данным, из дома эвакуировали 60 человек.

По его словам, в настоящий момент пожар ликвидирован, ведутся проливка и разборка конструкций. Эвакуированных жильцов разместили в городской гостинце "Солнечная".

Между тем, как сообщает пресс-служба ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", газовщики выявили утечку газа в доме непосредственно перед взрывом и пожаром.

По ее данным, утром в субботу на пульт аварийно-диспетчерской службы поступила информация о запахе газа в доме 108/84 на улице Павлова, была установлена его утечка. Специалисты оперативно приостановили газоснабжение дома. Хлопок на третьем этаже произошел после отключения газа, отметили в организации.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме в городе Азов Ростовской области. В результате два человека погибли и один пострадал.

Ростовская область Азов МЧС

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