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Российские военные взяли на контроль движение военного судна США в Черном море

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Черноморский флот России отслеживает быстроходное военно-транспортное судно "Юма" ВМС США, которое накануне вечером вошло в акваторию Черного моря.

"Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное слежение за американским судном", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Как сообщалось, в начале сентября стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Черноморского побережья России. Ранее, в конце августа американский беспилотник также провел разведку у черноморских границ РФ.

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Черноморский флот Черное море США

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