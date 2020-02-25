Россия готова сотрудничать с США в сфере кибербезопасности

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Россия не против взаимодействия с США в вопросах информационной безопасности, при этом борьба с угрозами в киберпространстве может стать одной из тем встречи глав государств пятерки членов Совета Безопасности ООН, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента по вопросам международной информационной безопасности министерства иностранных дел РФ Андрей Крутских.

"Россия всегда открыта для диалога по сверхактуальной тематике кибербезопасности с любыми заинтересованными партнерами, включая США. В этом году мы замечаем определенные позитивные сигналы с американской стороны, в плане желания хоть как-то наладить диалог с Россией вне зависимости от внутриполитической конъюнктуры. В частности, такие идеи озвучивал недавно новый посол США в Москве Джон Салливан", - сообщил Крутских в интервью, опубликованном во вторник в газете "Коммерсант".

По словам дипломата, Москва приветствует такой подход, так как "необходимость восстановления нормального, деполитизированного диалога между Россией и США в области международной информационной безопасности давно уже назрела".

"Нам нужно не пытаться изменить политические взгляды друг друга, а сесть за стол переговоров и договориться о том, как сосуществовать и взаимодействовать в информационном пространстве. Ведь вопросы на повестке дня абсолютно насущные. Это и меры по укреплению доверия в информпространстве, и борьба с кибертерроризмом и киберпреступностью", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Он также отметил, что борьба с угрозами в киберпространстве и выработка правил ответственного поведения стран в этой сфере могут стать одной из тем встречи лидеров государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Мой прогноз таков: если саммит состоится, то борьба с угрозами в киберпространстве и выработка правил ответственного поведения государств в этой сфере, несомненно, станет одной из тем, которые будут обсуждаться в контексте общих вопросов безопасности. Эта проблема сегодня стоит весьма остро, и постепенно все больше государств приходит к пониманию того, что без договоренностей глобального характера ее не решить", - пояснил Крутских в беседе с изданием.