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Рабочая группа по поправкам в Конституцию "вышла на финишную прямую"

Группа готовится представить свои наработки Путину 26 февраля

Рабочая группа по поправкам в Конституцию "вышла на финишную прямую"
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию ожидает встречи с президентом Владимиром Путиным в среду, 26 февраля, сообщил ее сопредседатель, депутат Госдумы Павел Крашенинников. По его словам, работа по поправкам "вышла на финишную прямую с точки зрения подготовки текста".

Изменение Конституции

"Мы готовимся к завтрашней встрече с президентом РФ, надеемся, что она пройдет", - сказал он.

По его словам, на встрече будут обсуждаться подготовленные группой тексты и поправки.

Президент в послании Федеральному собранию 15 января предложил внести ряд изменений в Конституцию. В тот же день он сформировал рабочую группу из законодателей, юристов и представителей общественности для подготовки таких поправок. 20 января он внес в Думу законопроект с поправками, 23 января депутаты поддержали его в первом чтении.

Второе чтение первоначально предполагалось провести 11 февраля, затем оказалось, что рабочая группа и Госдума стали получать многочисленные предложения по поправкам от субъектов права законодательной инициативы и от общественности.

Срок подачи поправок ко второму чтению законопроекту сначала продлили до 14 февраля, а потом, после встречи рабочей группы с Путиным, до начала марта. Президент на этой встрече отметил, что не стоит затягивать "непрекращающееся удовольствие от обсуждения всяких возможных вещей", но отложить второе чтение можно, поскольку спешки с этой работой нет. Ранее он выражал надежду, что вся процедура принятия поправок займет около трех с половиной месяцев.

Хроника 15 января – 25 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Владимир Путин Павел Крашенинников Госдума Конституция

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