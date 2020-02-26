Сурков допустил обнуление президентских сроков после изменения Конституции

Владислав Сурков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Если в результате изменения Конституции будут уточнены полномочия президента, то правовая логика потребует, чтобы отсчет президентских сроков был начат заново, считает бывший помощник главы государства Владислав Сурков. Он сказал это в интервью политологу Алексею Чеснакову.

"Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно. Но основанное на опыте законотворчества", - сказал он.

О том, что в рабочей группе "обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента", 11 февраля заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он уточнил "Интерфаксу", что узнал это от участников группы. Позднее в рабочей группе заявили, что такого такая возможность не обсуждается. Сопредседатель группы Павел Крашенинников сказал, что внесение поправки в пункт о президентских сроках не подразумевает их обнуление.

Сурков впрочем отметил, что пока рано судить о готовящихся изменениях Конституции, поскольку окончательный текст поправок не был обнародован.

Он высказал мнение, что давно пора "искоренить этот подрывной тезис, что международные договоры для России выше ее собственных законов", поскольку с этой нормой "наша демократия не может считаться вполне суверенной". В законопроекте о поправке в Конституцию, который Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, статью 79 предложено дополнить словами: "Решения межгосударственных органов, принятых на основании международных договоренностей России в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации".

Также Сурков выразил надежду, что "будет покончено с мнимой независимостью местного самоуправления от госвласти" и объяснил, что" нет ни экономических, ни социальных, ни психологических предпосылок для такой независимости" и это общеизвестно. По словам Суркова, в этом отношении пора "прекратить профанацией заниматься ради видимости евроценностей".

Сурков ушел с должности помощника президента 18 февраля. В администрации он курировал в том числе политику в отношении Украины. Как говорил Чеснаков еще в январе, Сурков решил уйти "в связи со сменой курса на украинском направлении".