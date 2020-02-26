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Роспотребнадзор обязал персонал ресторанов носить маски из-за коронавируса

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Москве распространила среди рестораторов предписание, в котором говорится, что надо делать, чтобы снизить угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, пишет газета "Ведомости". Документ подписала главный санитарный врач по Москве Елена Андреева.

В документе говорится, в частности, что персонал, работающий с посетителями должен менять одноразовые защитные маски не реже чем раз в 3 часа, сотрудники должны пользоваться кожными антисептиками. Обеденные залы следует дезинфицировать утром и вечером, а дверные ручки и кассовые аппараты – каждый час. В помещениях массового скопления людей надо использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа (рециркуляторы).

О выполнении этих предписаний рестораны должны будут отчитываться каждую неделю перед Роспотребнадзором. Служба оставляет за собой контроль за выполнением этого предписания.

Между тем президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отметил, что идея Роспотребнадзора запоздала, поскольку эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу зимой повышается каждый год. По его словам, все рестораторы об этом знают и принимают меры: проветривают помещения, дезинфицируют поверхности и чаще делают влажную уборку, не допускают к работе персонал с подозрением на инфекцию.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) началась вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее объявила вспышку вызываемой коронавирусом пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения и позднее отметила, что страны мира слишком поздно начали готовиться к вспышке инфекции.

Роспотребнадзор Москва

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