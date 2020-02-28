В Свердловской области маски на резинке подорожали на 18% за неделю

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Свердловской области региональное управление ФАС отметило повышение розничных цен на один из видов медицинских масок, сообщили в пресс-службе УФАС.

С 3 по 9 февраля средняя цена одноразовых трехслойных масок на резинке у крупных ритейлеров и аптек составляла 4,2-10 рублей, С 10 по 16 февраля - 5-11,7 рублей.

В декабре 2019 года и январе 2020 года данные изделия стоили в среднем 3,1-9,6 рубля. Таким образом, в первую неделю февраля маски в регионе подорожали на 11,8%, во вторую - на 17,6%.

Ранее сообщалось, что ФАС в 68 регионах обнаружила значительный рост цен на медицинские маски.

Спрос на маски вырос в связи со вспышкой нового коронавируса. В отдельных городах вводился масочный режим, сотрудники аптек начали жаловаться, что поставщики поднимают цены на эти медизделия. ФАС начала следить за ситуацией.

5 февраля президент Владимир Путин предложил наказывать аптеки отзывом лицензии за повышение цен на маски.