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Суд отклонил жалобу осужденного за убийство Немцова на перевод из колонии в тюрьму

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о переводе осужденного за убийство политика Бориса Немцова Заура Дадаева из исправительной колонии строгого режима в тюрьму на три года, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил представление начальника исправительной колонии №3, где Дадаев отбывает наказание, о его переводе в тюрьму на три года с отбыванием оставшегося срока наказания в колонии строгого режима. Судебное решение было обжаловано.

В пресс-службе облсуда уточнили, что руководство колонии просило об ужесточении наказания Дадаеву за злостное нарушение им порядка, наличие не снятых и не погашенных взысканий.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

В июле 2017 года суд приговорил Дадаева, признанного присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, к 20 годам лишения свободы. Он был этапирован в колонию строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске (ИК-3).

В сентябре 2018 года Дадаева из-за злостного нарушения порядка перевели на один год из иркутской колонии №3 в исправительную колонию №2 в Ангарске, где поместили в единое помещение камерного типа.

Заур Дадаев Борис Немцов ФСИН

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