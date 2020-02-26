Константинополь раскритиковал форум в Аммане из-за участия "церкви, стоящей на стороне РФ"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Патриарх Константинопольский Варфоломей выразил возмущение фактом проведения межправославной встречи в Аммане, на которой рассматривают "украинский вопрос" и другие наболевшие церковные темы.

"Если мы хотим быть верными себе и жить по богу, дабы следовать многовековым принципам православия, то поместная церковь должна отказаться (от присутствия на этой встрече - ИФ), если там участвует поместная церковь, стоящая на стороне Российской Федерации", - пишет патриарх Варфоломей в послании Иерусалимскому патриарху Феофилу, ставшему инициатором церковного форума в Аммане.

Выдержки из письма публикует в среду издание Orthodox Times.

Как сообщили в Украинской православной церкви, в иорданской встрече принимают участие главы и представители поместных церквей, которые представляют в общей сложности 160 млн верующих, или 80% православного мира. Между тем Константинопольский патриарх заявляет в письме, что "численное превосходство никогда не было квинтэссенцией православной морали".

По мнению Варфоломея, совещание в Аммане "направлено на свержение установленных норм и отчуждение Православной церкви от ее церковных устоев". "Мы не можем понять, как вы упускаете из виду или даже игнорируете масштабы негативных последствий этой инициативы", - пишет он патриарху Феофилу.

Глава Фанара убежден, что Иерусалимский патриарх, желая решить проблемы православного мира, должен был сперва обратиться к нему.

Как сообщалось, лишь четыре поместные Церкви из 15 будут представлены на встрече в Иордании на уровне своих предстоятелей. Помимо Иерусалимского патриарха Феофила, в ней будут участвовать Московский патриарх Кирилл, Сербский патриарх Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав.

Польская и Румынская православные церкви пришлют в Амман делегации архиереев. Константинопольский патриарх Варфоломей от участия во встрече с самого начала отказался на том основании, что только он, по его мнению, может созывать подобные совещания. Вслед за этим участвовать отказались и другие греческие Церкви - Элладская, Александрийская, Албанская. Антиохийский патриархат также не пришлет свою делегацию, равно как Грузинская, Болгарская и Кипрская церкви.