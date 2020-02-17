Грузинская церковь отказалась участвовать во встрече по "украинскому вопросу"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В патриархии Грузии сообщили о решении воздержаться от участия в организованной иерусалимским патриархом Феофилом III встрече предстоятелей поместных церквей в Иордании для обсуждения проблем православного мира; на этой встрече, в частности, предполагалось обсудить ситуацию вокруг создания Православной церкви Украины (ПЦУ).

Причиной отказа присутствовать на этой встрече, которая должна пройти 25-26 февраля, патриархия Грузии называет тот факт, что участвовать в ней отказался Константинопольский патриарх Варфоломей и представители еще ряда церквей.

Текст письма грузинской патриархии на имя Феофила III с объяснениями решения не присутствовать на встрече в Аммане в понедельник опубликовал в социальных сетях глава службы по связям с общественностью грузинской патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе.

Как отмечается в письме, патриархия Грузии полностью согласна с целями, ради которых Феофил III организует встречу, в частности, для сохранения единства и решения существующих в православном мире проблем, однако считает, что подобное мероприятие должно проходить при участии всех церквей.

"Встреча и обсуждение должны произойти с участием всех церквей, а если единство не достигнуто, на этом этапе мы воздержимся от поездки (в Иорданию)", - говорится в письме.

Ранее секретарь Отдела внешних церковных связей РПЦ по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук сообщил "Интерфаксу", что упомянутая встреча должна пройти в иорданской столице Амман 26 февраля. Отвечая на вопрос о составе участников этой встречи, священник сказал, что "пока полных данных нет".

Ранее РПЦ сообщила, что в иорданской встрече готов участвовать патриарх Кирилл. Кроме того, стало известно об участии в форуме сербского патриарха Иринея, а также о том, что своих делегатов на встречу в Иордании направят Румынская и Польская православные церкви. С инициативой провести в Аммане встречу глав поместных Церквей выступил 21 ноября 2019 года в Москве Иерусалимский патриарх Феофил.

"Украинский вопрос"

ПЦУ была создана в декабре 2018 года Константинопольским патриархатом при поддержке тогдашних властей Украины. В течение многих месяцев ее не признавала ни одна из поместных Православных церквей, за исключением Константинополя. Однако прошлой осенью признание пришло от главы и части епископата Элладской церкви, а позже - от Александрийского патриарха, окормляющего православные общины Африки.

По этой причине РПЦ фактически разорвала отношения с Александрийской церковью. Кроме того, в конце ноября патриарх Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.

В конце ноября 2019 года стало известно, что Болгарская православная церковь сделала шаг к признанию ПЦУ.