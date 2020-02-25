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На встречу по Украине в Амман приедут лишь четверо глав Церквей из 15

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Встреча глав и представителей Православных церквей для обсуждения ситуации вокруг создания новой церкви Украины (ПЦУ) пройдет в среду в Аммане.

Между тем лишь четыре поместные Церкви из 15 будет представлены на этом форуме на уровне своих предстоятелей. Помимо Иерусалимского патриарха Феофила, который выступил инициатором встречи, в ней будут участвовать Московский патриарх Кирилл и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав.

Польская и Румынская православные церкви пришлют в Амман делегации архиереев. Константинопольский патриарх Варфоломей от участия во встрече с самого начала отказался на том основании, что только он, по его мнению, может созывать подобные совещания. Вслед за этим участвовать отказались и другие греческие Церкви - Элладская, Александрийская, Албанская. Антиохийский патриархат также не пришлет свою делегацию, равно как Грузинская, Болгарская и Кипрская церкви.

Встреча пройдет в закрытом режиме. Иерусалимский патриарх благословил освещать ее работу только государственному телеканалу Иордании. Во вторник сразу две группы журналистов из России попросили покинуть территорию отеля Fairmont, где разместятся участники всеправославной встречи и где 26 февраля пройдет она сама. Попытки российских СМИ снимать происходящее с крыши соседнего дома успехом не увенчались: помешала полиция.

Ожидается, что первая часть встречи начнется после утренней молитвы и продлится в течение трех часов. Затем состоится трехчасовая аудиенция участников у короля Иордании Абдаллы II, после чего начнется вторая, вечерняя, часть заседания, где будет сформулирована совместная позиция Церквей по "украинскому вопросу".

В декабре 2018 года Константинопольский патриархат при поддержке тогдашних властей Украины учредил в этой стране новую церковь, что вынудило РПЦ разорвать отношения с ним. В течение многих месяцев неканоническую церковь Украины не признавала ни одна из поместных Православных церквей, за исключением самого Константинополя. Однако прошлой осенью признание пришло от главы и части епископата Элладской церкви, а позже - от Александрийского патриарха, окормляющего православные общины Африки.

По этой причине РПЦ фактически разорвала отношения с Александрийской церковью. Кроме того, в конце ноября патриарх Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.

Иордания ПЦУ

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