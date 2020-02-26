В РПЦ спокойно восприняли отказ большинства Церквей прислать делегации в Амман

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Русской церкви не считают, что отказ большей части поместных Церквей от участия в иорданской встрече по "украинскому вопросу" сделает этот форум менее авторитетным.

"Отсутствие тех или иных Церквей в Аммане не сделает встречу менее значимой. В свое время, когда четыре Церкви объявили об отказе участвовать в Критском соборе, патриарх Варфоломей все равно его провел, и решения этого собора в Церквах, принимавших в нем участие, считаются обязательными", - заявил в интервью "Интерфаксу" глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

При этом он заметил, что на встрече в Аммане 26 февраля не предполагается принятие каких-либо решений. "Это встреча не для принятия решений, а для братского обсуждения назревших проблем и путей возможного выхода из кризиса", - добавил он.

По словам иерарха, РПЦ готова обсуждать межправославные проблемы в любом формате - двустороннем, трехстороннем, многостороннем. "На Критский собор, созванный Константинопольским патриархом в 2016 году, тоже не все поехали", - напомнил он.

Митрополит Иларион считает, что кто-то должен помочь Православным церквам найти пути выхода из кризиса. "Сегодня инициативу организовать дискуссию взял на себя Иерусалимский патриарх, и мы ему за это благодарны", - сказал представитель РПЦ.

"Будем надеяться, что встреча в Аммане станет началом процесса обсуждения общеправославных проблем, к которому со временем присоединятся и другие Церкви", - заключил он.

Как сообщалось, лишь четыре поместные Церкви из 15 будут представлены на встрече в Иордании на уровне своих предстоятелей. Помимо Иерусалимского патриарха Феофила, в ней будут участвовать Московский патриарх Кирилл, Сербский патриарх Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав.

Польская и Румынская православные церкви пришлют в Амман делегации архиереев. Константинопольский патриарх Варфоломей от участия во встрече с самого начала отказался на том основании, что только он, по его мнению, может созывать подобные совещания. Вслед за этим участвовать отказались и другие греческие Церкви - Элладская, Александрийская, Албанская. Антиохийский патриархат также не пришлет свою делегацию, равно как Грузинская, Болгарская и Кипрская церкви.