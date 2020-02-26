Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон Павел Крашенинников.

Об этом депутат Госдумы сказал журналистам в среду. Ранее с идеей провести голосование 22 апреля и сделать этот день выходным выступил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас.

"22 число - это рабочий день, но мы должны предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днем. Этот выходной день не будет компенсирован за счет других выходных или праздничных дней", - сказал Клишас на встрече Путина с членами рабочей группы.

Источник "Интерфакса", близкий к рабочей группе, допускал, что голосование могут назначить на 22 апреля. Путин ранее одобрил идею провести голосование по поправкам в будний день, который для этого будет объявлен нерабочим.